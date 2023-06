Zeigt verliebter Jorge Gonzalez hier seinen neuen Partner?

Ist er das? Der gebürtige Kubaner Jorge Gonzalez (55) wurde durch seine Zeit als Catwalk-Trainer bei Germany's next Topmodel bekannt. Mittlerweile ist er aus der Let's Dance-Jury neben Motsi Mabuse (42) und Joachim Llambi (58) nicht mehr wegzudenken. Über sein Privatleben spricht der Paradiesvogel eher selten. Kürzlich gab er jedoch an, in einer Person verliebt zu sein. Zeigt Jorge hier etwa seinen neuen Freund?

Auf Instagram teilt der 55-Jährige Schnappschüsse, die ihn offenbar im Urlaub zeigen. Unter ein Porträtfoto, das Jorge mit Sonnenbrille und nassen Haaren abbildet, kommentiert er: "Er sagte mir, ich hätte sexy Lippen." Auf einem anderen Foto ist der Choreograf im Sand sitzend zu sehen. Während er verträumt in die Kamera blickt, hält er die Hand eines geheimnisvollen Fremden. Darunter postet der Kubaner eine Reihe von Hashtags, die sein Glück und seinen Stolz als homosexueller Mann verdeutlichen.

Während Jorge die Details aus seinem Privatleben bislang noch für sich behält, ist er modetechnisch weitaus offener. Mit seinen schrägen Outfits sorgt er bei "Let's Dance" regelmäßig für Schmunzeln. In einer Ausgabe von Let's Dance – Kids im Jahr 2021 hatte einer der Teilnehmer sogar geäußert: "Also wenn ich lachen will, guck ich den Jorge an!"

Instagram Jorge Gonzales, "Let's Dance"-Juror

Getty Images Jorge Gonzalez bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Jorge Gonzales und Motsi Mabuse

