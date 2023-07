Nach Hautkrebs-Diagnose: Sonnt sich Tammy Hembrow etwa?

Riskiert Tammy Hembrow (29) hier etwa ihre Gesundheit? Vor wenigen Wochen hatte die australische Fitness-Influencerin, die sich gerne in heißen Bikinis zeigt, bekannt gegeben, dass an ihrem Bein Hautkrebs diagnostiziert worden war. Den bösartigen Tumor ließ sich die dreifache Mama auch gleich entfernen. Doch jetzt tauchen Bilder auf, die die Beauty bei einem Sonnenbad zeigen. Sonnt sich Tammy etwa trotz der Diagnose Hautkrebs?

Auf Instagram teilt die Australierin Fotos von sich in einem knappen Bikini auf einer Sonnenliege. Ihre Haut sieht dabei sehr gebräunt aus. Bei genauerem Hinsehen erkennen Tammys Fans noch ihr Pflaster am Bein, das die Stelle markiert, an der ihr Hautkrebs entfernt wurde. Sie scheint sich tatsächlich zu sonnen.

"Warum nimmst du ein Sonnenbad, wenn du gerade eine Krebsdiagnose erhalten hast?", wollte ein Fan wissen. Follower äußern unter Tammys neuem Bild ihre Sorgen und werfen ihr sogar vor, ein schlechtes Vorbild zu sein. Die Fitness-Influencerin äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Anfang des Monats sagte sie noch: "Das ist ein Zeichen für euch, eure Haut untersuchen zu lassen."

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im März 2023

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Januar 2023

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Dezember 2022

