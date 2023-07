Nach ihrer Trennung: Das sucht Lena Schiwiora in einem Mann

Lena Schiwiora (26) weiß jetzt, was sie will! Die Influencerin musste schon einige Liebespleiten einstecken – am vergangenen Montag verkündete sie, dass ihre Beziehung in die Brüche gegangen ist. Die Liebe zu dem Unbekannten hatte sie im Dezember bekannt gegeben. Die Trennungsgründe verrät die TV-Bekanntheit nicht, allerdings zeigt sie sich sehr enttäuscht von ihrem Ex-Partner. Bei Lenas nächstem Mann soll deshalb alles anders werden!

Für eine neue Liebe hat sie eine ganz klare Vorstellung – und kennt ihren Wert ganz genau! "Ich möchte einen Mann an meiner Seite, der genauso viel und gerne gibt, wie ich es in der Beziehung tue", stellt die ehemalige Temptation Island-Kandidatin im Promiflash-Interview klar. Besonders Loyalität, Ehrlichkeit und Vertrauen in ihren Partner ist Lena dabei wichtig.

Lena erklärt Promiflash, dass sie viel auf ihren jetzigen Ex-Freund gesetzt hat. "Ich hatte sehr oft Hoffnungen und habe mir gewünscht, einfach nur glücklich zu sein", zeigt sie sich traurig. Das habe sich jedoch nicht erfüllt: "Es waren leider nur leere Worte und Versprechungen."

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, "Prominent getrennt"-Star

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora im Juni 2023

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, 2020

