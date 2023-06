"Nur leere Worte": Lena Schiwiora spricht über ihre Trennung

Lena Schiwiora (26) gewährt Einblicke in ihr Seelenleben! Am vergangenen Montag meldete sich die einstige Prominent getrennt-Teilnehmerin mit überraschenden Neuigkeiten bei ihren Fans: Sie und ihr Partner gehen in Zukunft getrennte Wege. Die Beziehung zu dem Unbekannten hatte die Influencerin im vergangenen Dezember öffentlich gemacht. Mit Promiflash spricht Lena nun über das Liebes-Aus und verrät, wie es zu dem Ende ihrer Beziehung kam.

Mit Promiflash spricht Lena über ihre Trennung und stellt klar, dass sie es war, die die Beziehung schlussendlich beendet hatte. Auch wenn die 26-Jährige die Trennungsgründe vorerst für sich behalten möchte, erklärt sie, dass die vergangene Zeit eine emotionale Achterbahnfahrt gewesen sei. "Ich hatte sehr oft Hoffnungen und habe mir gewünscht, einfach nur glücklich zu sein. Doch es waren leider nur leere Worte und Versprechungen", gibt Lena preis. Kontakt habe sie zu ihrem Ex seither nicht mehr.

Auch wenn die Trennung für Lena nicht leicht gewesen sei, versucht die einstige Love Island-Kandidatin positiv in die Zukunft zu blicken. "Von jetzt an kann es nur noch bergauf gehen. Jetzt kann ich definitiv sagen: Ich weiß, was ich im Leben will und was ich absolut nicht will", erklärte sie in ihrem Instagram-Statement entschlossen.

Anzeige

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora im Mai 2023

Anzeige

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora im Juni 2023

Anzeige

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, ehemalige "Prominent getrennt"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de