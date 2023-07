Nach Tod: Stephen "tWitch" Boss' Mama gibt erstes Interview

Connie Boss Alexander erinnert sich an ihren verstorbenen Sohn Stephen "tWitch" Boss (✝40) zurück. Ende vergangenen Jahres hatten erschütternde News die Runde gemacht: Der "The Ellen DeGeneres Show"-Star nahm sich im Alter von 40 Jahren das Leben. Er hinterließ seine Frau Allison Holker (35) und die drei gemeinsamen Kinder Weslie, Maddox und Zaia. Nun spricht Stephens Mutter erstmals in einem Interview über sein Ableben.

Nach dem Tod ihres Sohnes gab Connie nun ihr erstes Interview – und offenbarte, dass die Nachricht von Stephens Suizid ein "absoluter Schock" für sie war, da er im Vorfeld keine Anzeichen von Trauer gezeigt haben soll. "In dem Ausmaß, in dem Stephen in einer schweren Depression gewesen sein könnte – nein, nicht Stephen. Er war so sehr damit beschäftigt, sich zu hinterfragen und zu versuchen, sich selbst zu helfen, indem er Selbsthilfebücher las", erklärte sie gegenüber People.

Auch sprach sie mit den Journalisten über die letzte Konversation, die sie mit ihrem Sohn führte. "Ich war krank, also schrieb er mir eine SMS, um zu fragen, wie es mir geht", erinnerte sich Connie an die letzten Textnachrichten zwischen ihr und Stephen. In seiner letzten SMS habe Stephen geschrieben, wie sehr er seine Mutter liebt, woraufhin diese antwortete: "Ich liebe dich mehr."



Allison Holker, Stephen "tWitch" Boss und die gemeinsamen Kinder

Stephen "tWitch" Boss' Mama Connie Boss Alexander

Connie Boss Alexander mit ihrem Sohn, DJ Stephen "tWitch" Boss

