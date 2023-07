Zum Hochzeitstag: Mickie Krause teilt Foto mit Ehefrau Ute

Mickie Krause (53) gewährt einen seltenen Einblick in sein Privatleben. Der Sänger ist in der Partyschlagerszene ein absoluter Star und auf der Bühne eine Rampensau. Sein Privatleben hält der Musiker allerdings bedeckt. Es ist bekannt, dass der 53-Jährige vor 22 Jahren seine Ehefrau Ute heiratete. Jetzt feierte das Paar seinen Hochzeitstag. Zu dem Anlass postete Mickie ein gemeinsames Foto mit seiner Liebsten!

Via Instagram teilte der "Eine Woche wach"-Interpret ein Foto, das ihn und seine Frau Ute umringt von Freunden zeigt. Auf dem Schnappschuss sind auch Jan Hofer (73) und seine Partnerin zu sehen. "Hochzeitstag mit Freunden verbracht! Danke für den schönen Abend", schrieb der Ballermann-Star zu dem Beitrag. Zuvor veröffentlichte Mickie noch ein Video, in dem Fotos von ihm und seiner Frau im Laufe ihrer Beziehung zu sehen sind.

Die Fans waren von so viel Pärchen-Content total begeistert. Sie kommentierten, was das Zeug hält und beglückwünschten das glückliche Ehepaar. "Glückwunsch euch beide, schaffen heute die wenigsten" oder "Respekt" hieß es zum Beispiel in der Kommentarspalte.

Instagram / mickie_krause_official Mickie Krause und seine Frau an ihrem Hochzeitstag im Jahr 2001

Sat.1 Mickie Krause im "Sat.1-Frühstücksfernsehen"

Getty Images Mickie Krause beim "Mein Star des Jahres"-Award in Hamburg, Februar 2013

