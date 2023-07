Fühlt sich schwangere Fata Hasanović bereit für ihr Baby?

Fata Hasanović (28) ist überglücklich. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte im vergangenen März eine schöne Neuigkeit zu verkünden: Sie und ihr Partner Izi erwarten aktuell Nachwuchs. Seitdem das bekannt ist, hielt die Beauty ihre Community stets über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden – wie nun auch wieder: Fata verrät nun, ob sie sich für ihr Leben mit Kind bereit fühlt.

Auf Instagram teilt die werdende Mama nun Bilder von ihrem Babybauch: In einem grünen, bodenlangen Kleid setzt sie ihre runde Körpermitte gekonnt in Szene. "Ich bin aktuell in Woche 32 und es ist einfach nicht mehr lange", verkündet sie überglücklich unter den Fotos. Auch wenn sie sich sehr über ihren Nachwuchs freut, hat sie aber einige Bedenken. "Bin ich bereit für all das? Nein, natürlich nicht – wie soll man auch bereit sein für etwas, worauf man sich gar nicht richtig vorbereiten kann", gibt sie zu und stellt aber klar: "Ein zweites Herz klopft unter meinem und ich liebe es bedingungslos."

Die Schwangerschaft verläuft für Fata offenbar auch angenehm. "30 Wochen blicke ich nun zurück und kann bisher von einer so wundervollen Schwangerschaft sprechen. Ich danke meinem Körper, dass er es mir leicht macht. Die anfänglichen Schwierigkeiten sind längst vergessen und auch akzeptiert", berichtete sie vor wenigen Wochen noch.

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im Juli 2023

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im Juni 2023

Anzeige

Instagram / fata Fata Hasanović und ihr Partner Izi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de