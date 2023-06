30. Woche: Fata Hasanović erzählt von ihrer Schwangerschaft

Lange wird es nicht mehr dauern! Fata Hasanović (28) hatte 2018 ihrer Jugendliebe Izi noch eine Chance gegeben und damit wohl einen Volltreffer gelandet. Immerhin gehen die beiden seitdem glücklich gemeinsam durchs Leben. Und nicht nur das: Aktuell erwarten die zwei sogar Familienzuwachs! Das verriet die Influencerin im vergangenen März. Nun, in der 30. Woche, blickte Fata auf ihre bisherige Schwangerschaft zurück.

In einem emotionalen Instagram-Beitrag ließ die 28-Jährige ihre Follower an ihrem Gefühlsleben teilhaben: "30 Wochen blicke ich nun zurück und kann bisher von einer so wundervollen Schwangerschaft sprechen. Ich danke meinem Körper, dass er es mir leicht macht. Die anfänglichen Schwierigkeiten sind längst vergessen und auch akzeptiert." Sie wolle anderen mit ihren positiven Erfahrungen helfen: "Ich hoffe, ich kann euch auch Mut machen und so realistisch wie möglich vermitteln, wie eine Schwangerschaft laufen kann."

Zuletzt hatte die werdende Mama dem Papa ihres Kindes eine rührende Liebeserklärung gemacht: "Du wirst für unseren Sohn auch der Rücken sein, an den man sich immer lehnen kann und auf den Verlass ist. Der einem zuhört und immer bereit ist, zu kämpfen, vor allem für uns."

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Partner

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im Juni 2023

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović (rechts) mit ihrem Partner Izi

