Haben Gina Beckmann und Cedric Beidinger noch Kontakt?

Gina Beckmann (24) erlebte ihren Start im Reality-TV-Business bei Big Brother, wo sie Cedric Beidinger (31) kennenlernte. Nach der Show wurde aus den beiden ein Paar und sie nahmen sogar gemeinsam an #CoupleChallenge teil, doch schon vor der Ausstrahlung der Sendung wurde ihre Trennung bekannt gegeben. Einige Jahre und Beziehungen später, äußert sich Gina nun bei RTL "Reality Check" zu ihrer heutigen Situation mit dem Fitnesstrainer. "Da fließt weder gutes noch böses Blut, so nach dem Motto, ich glaube, wir sind uns einfach recht egal mittlerweile", stellte sie klar.

Seit der Trennung hat das Ex-Paar wohl eine Entwicklung hinter sich, denn in der Vergangenheit warfen sie sich noch heftige Vorwürfe an den Kopf. In einem Promiflash-Interview hatte Gina sogar einst angedeutet, ihre Beziehung zu dem 30-Jährigen zu bereuen: "Ich mache mir natürlich meine Gedanken darüber, wie stark seine Gefühle zu mir je waren und ich denke, wir hätten es wohl lieber nicht versuchen sollen, sondern es bei einer Freundschaft belassen sollen." Die Influencerin war auch noch ein Jahr nach dem Beziehungs-Aus sichtlich verletzt gewesen, was sich auch in der Show Ex on the Beach zeigte, wo bereits bei ihrer Ankunft ein Streitgespräch mit Cedric entbrannte.

Mittlerweile ist Cedric Vergangenheit, denn nach ihm datete die 24-Jährige schon zwei Frauen in der Öffentlichkeit. Erst im Sommer verkündete Gina, dass sie wieder vergeben sei, doch das Liebesglück mit ihrer Nina hielt nicht lange an. Gegenüber den RTL-Moderatoren gab die Laiendarstellerin bekannt, dass sie wieder Single sei. Anders als mit Cedric und ihrer anderen Ex-Freundin Emily, mit der Gina sich bei Prominent getrennt ordentlich fetzte, soll zwischen ihr und Nina kein böses Blut fließen. "Wir sind nicht im Hass auseinandergegangen. Wir verstehen uns immer noch gut", erklärte sie.

Instagram / basic_gina Gina Beckmann posiert

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und ihre Ex-Freundin Nina

