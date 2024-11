Für Reality-TV? Gina Beckmann hat die Schule abgebrochen

Gina Beckmann (24) hat in ihren jungen Jahren schon in so einigen Reality-TV-Formaten mitgemischt. Ihr TV-Debüt feierte sie 2020 bei Big Brother, wo sie nach 100 Tagen im Container als Zweitplatzierte herausging. Davor hatte die Blondine mit 18 Jahren die Schule abgebrochen – etwa für ihren Traum vom Fernsehen? Im Talk mit "Reality Check" brachte Gina endlich Licht ins Dunkel: "Ich habe nicht dafür die Schule abgebrochen. Ich habe generell die Schule abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Dann bin ich erstmal nach Australien gegangen und dann, recht zügig, als ich zurückkam, hatte ich meine erste Show."

Das Reality-Sternchen hatte aber schon immer den Wunsch, im Rampenlicht zu stehen, wie es im weiteren Verlauf des Interviews verriet: "Ich weiß noch, ich habe damals schon immer Dschungelcamp geguckt, als ich noch kleiner war. [...] Und dann habe ich mir schon immer gedacht: 'Reality-TV, das macht mir schon mega Spaß.'" Und damit sollte sie auch richtig liegen, denn Gina liebt ihren Job. "Ich liebe eigentlich alles daran, die ganzen Events, man lernt so viele Leute kennen, man hat so viel Spaß, man erlebt vor allem superviel. Allein in wie viele Länder ich dadurch schon reisen durfte", erklärte die 24-Jährige.

Bevor Gina das erste Mal Teil eines Reality-TV-Formats wurde, sammelte sie in Auftritten als Laiendarstellerin in "Auf Streife", "Der Blaulichtreport" und "Im Namen der Gerechtigkeit" erste Erfahrungen in der Fernsehlandschaft. 2020 feierte sie bei "Big Brother" ihr Reality-TV-Debüt. Danach folgten TV-Audienzen bei #CoupleChallenge, Ex on the Beach und Prominent getrennt.

Instagram / basic_gina Gina Beckmann im Juni 2024

RTL Gina Beckmann, "Prominent getrennt"-Kandidatin

