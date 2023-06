Chethrin Schulze macht Liebeserklärung an ungeborenes Baby

Chethrin Schulze (31) schwebt noch immer im Babyglück! Vor Kurzem gab das Reality-TV-Sternchen bekannt, das erste Mal schwanger zu sein. Mit ihrem Freund, der schon Kinder hat, wohnt sie auch bereits zusammen. Seither lässt die werdende Mama ihr Fans in den sozialen Medien regelmäßig an ihrem Glück teilhaben. So auch jetzt wieder: Chethrin macht ihrem ungeborenen Baby eine zuckersüße Liebeserklärung.

Unter einem Instagram-Video schreibt sie: "Geduld war zwar noch nie meine größte Stärke, aber die Sehnsucht, dich endlich in meinen Armen zu halten, ist so groß." Weil sich die Influencerin schon so sehr auf das Baby freue, würde sie manchmal emotional werden und weinen. "Wir kennen uns noch gar nicht und trotzdem kann dir Mami jetzt schon versprechen, dass sie dich lieben wird, beschützen wird", lässt sie ihre Fans wissen. "Bis zu meinem letzten Atemzug werde ich an deiner Seite sein, wenn du mich brauchst. Ich weiß jetzt schon, dass unser Band was ganz Besonderes ist", schwärmt sie weiter.

Chethrins Fans freuen sich für die werdende Mama. "Aww wie süß. Mir sind beim Lesen des Textes echt die Tränen gekommen" und "Einfach soooo wundervoll dich so zu sehen", kommentieren ihre Follower unter dem Beitrag.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze mit ihrem Freund

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Dezember 2022

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr unbekannter Freund

