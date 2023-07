Isi macht ihr einen romantischen Antrag: Kader Loth sagt Ja!

Sie ließ ihn zappeln! Kader Loth (50) und ihr Ismet Atli sind seit Jahren unzertrennlich. Auch wenn die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Liebster sich des Öfteren streiten, lieben sie sich und arbeiten an ihrer Beziehung. Im Jahr 2017 hatten sie eine Hochzeit nach türkischem Brauch gefeiert – um ihre Liebe zu stärken, wollte Isi der Trash-Ikone einen zweiten Antrag machen. Nun war es so weit und Kader sagte Ja!

Wie im Staffelfinale von B:Real zu sehen war, lockte Cosimo Citiolo (41) seine Freundin Nathalie Gaus und die 50-Jährige in ein Luxushotel. Dort wartete eine Überraschung für Kader. "Hey Isi, was machst du denn hier?", zeigte sie sich verwundert. Der Unternehmer fackelte nicht lang und begann seine niedliche Liebeserklärung. "Kader, das ist jetzt ganz ernst. Du bist immer für mich da. [...] Du hattest einen Traum, ganz in Weiß zu heiraten. [...]", betonte Isi und zückte einen Ring.

"Verarschst du mich? [...] Lass mich mal überlegen, was ich will. Wie viel Karat ist denn der Ring", scherzte Kader, bis sie dann mit einem breiten Grinsen Ja sagte. Später gab sie zu, dass sie mit dem Antrag überhaupt nicht gerechnet habe. "Ich hatte das Thema schon abgeschrieben. Sei froh, dass ich noch da bin", witzelte sie weiter.

ActionPress Ismet Atli und Kader Loth bei der "Too Hot To Handle: Germany"- Releaseparty

Instagram / kader_loth Kader Loth, Reality-TV-Ikone

ActionPress Kader Loth und Ismet Atli im Januar 2023 in Berlin

