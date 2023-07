Nächster Kläger sagt aus: Kevin Spacey war "ein Raubtier"!

Kevin Spacey (63) steht erneut vor Gericht. Der Schauspieler muss sich derzeit in London schweren Vorwürfen stellen: In sieben Fällen wird dem House of Cards-Star sexuelle Nötigung und Körperverletzung vorgeworfen. Seit Ende Juni läuft der Prozess in der britischen Hauptstadt – und dort kommt nun ein weiterer Kläger zu Wort: Das mutmaßliche Opfer bezeichnet Kevin jetzt als "aggressiv" und sogar als "Raubtier"!

Wie Mirror berichtet, wurde den Geschworenen des Gerichts Filmmaterial der Befragung des klagenden Mannes gezeigt. Dieser soll den Polizeibeamten erklärt haben, Kevin habe versucht, ihn zu befummeln, ihm in den Intimbereich gefasst und auch auf Aufforderung nicht von ihm abgelassen. "Ich kann es nicht ertragen, den Mann zu sehen. Es macht mich krank", wird das mutmaßliche Opfer weiter zitiert. Kevin sei "ein Raubtier, das aggressiv ist".

Und nicht nur die mutmaßlichen Opfer des 63-Jährigen finden vernichtende Worte für ihn. Auch die Staatsanwaltschaft hatte ihn in ihrem Eröffnungsplädoyer bereits als "sexuellen Tyrann" bezeichnet – der US-Amerikaner erfreue sich daran, dass sich seine Opfer machtlos fühlen, hatte die Behörde erklärt.

Kevin Spacey vor dem Gericht in London, Juni 2023

Kevin Spacey bei einer Gala in London im April 2015

Kevin Spacey, Schauspieler

