Sinkende Beliebtheit: Prinz Harry und Meghan trotzdem happy

Wie geht es Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) gerade? Die Beliebtheitswerte des royalen Ehepaars sind aktuell wohl im Sinkflug. Nachdem Spotify die Zusammenarbeit mit den Eltern von Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2) beendet hatte, sollen auch andere Unternehmen nicht mehr an der Zusammenarbeit mit ihnen interessiert sein sollen. Außerdem soll die Ehe von Meghan und Harry am Ende sein. Trotzdem wurden die beiden jetzt ziemlich happy in der Öffentlichkeit gesichtet.

TMZ liegen Bilder vor, auf denen Harry und Meghan nebeneinander händchenhaltend in Santa Barbara, Kalifornien, spazieren gehen. Meghan trägt auf den Schnappschüssen einen Sonnenhut und eine braune Shorts. Die 41-Jährige hat ein breites Lächeln aufgesetzt, während der Enkel der Queen (✝96) neben ihr schmunzelt. Die aktuellen Schlagzeilen scheinen die beiden gerade also nicht sonderlich aufzuwühlen.

Doch wie kommen Experten dann darauf, dass Harry und Meghans Ehe zerrüttet sei? Die Royal-Expertin Angela Levin erklärte gegenüber RadarOnline, dass das Paar seit ihrem Austritt aus dem Königshaus unter enormen Druck stehe. Außerdem habe Meghan ihren Mann weder zur Promotour für sein Buch, noch zur Krönung seines Vaters begleitet. "Sie geht nicht mehr dorthin, wo er hingeht. Irgendwie sind sie schon getrennt", meinte die Expertin zu wissen.

Getty Images Herzogin Meghan im November 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in New York

Getty Images Herzogin Meghan in London im März 2020

