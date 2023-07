So elegant: Beyoncé und Blue Ivy strahlen bei Hochzeit!

Was für ein stylisches Mutter-Tochter-Duo! Beyoncé (41) und Blue Ivy (11) sind derzeit in aller Munde. Der Grund: Die Musikerin nahm ihre Älteste zuletzt mit auf ihre Tour – und die Elfjährige tanzte sich auf der Bühne an der Seite ihrer Mama die Seele aus dem Leib. Jetzt zeigen sich die zwei erneut total cool zusammen: Bei einer Hochzeit begeistern Beyoncé und Blue Ivy in eleganten Looks!

Wie Daily Mail berichtet, besuchten die Sängerin und ihre Familie am Sonntag die Hochzeit von Jay-Zs (53) Mutter in Manhattan. Für dieses besondere Event stylten sich die Beauty und ihr Sprössling so richtig auf: Beyoncé trug ein pfirsichfarbenes Kleid mit Feder-Details, Blue hingegen ein schlichtes grünes Seidenkleid und hohe Schuhe. Ganz souverän stolzierte sie darin an der Seite ihrer Mama, wie Fotos zeigen.

Spätestens seit ihren Auftritten mit Mama Beyoncé ist Blue Ivy ein echter Superstar. Viele Experten sind sich deshalb sicher, dass die Schülerin in die Fußstapfen ihrer Mutter treten wird. "Blue Ivy ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Milliarden-Dollar-Baby, das in den Startlöchern steht und auf seinen Moment wartet", hatte ein PR-Spezialist zuletzt versichert.

UnBoxPHD / SplashNews.com Blue Ivy Carter und Beyoncé bei einen Auftritt in London

Instagram / beyonce Beyoncé Knowles mit ihrer Tochter Blue Ivy

Getty Images Jay-Z, Tochter Blue Ivy Carter und Beyoncé

