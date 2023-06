Beyoncés Tochter Blue Ivy wird Superstar-Karriere prophezeit

Ihr stehen alle Türen offen. Blue Ivy (11) ist der Sprössling des wohl einflussreichsten Paares der Musikbranche. Zuletzt überzeugte Beyoncé (41) und Jay-Z' (53) Tochter mit ihren Dance-Moves auf der Bühne der ausverkauften Welttournee ihrer berühmten Mutter. Wäre also nicht überraschend, wenn sie irgendwann in die musikalischen Fußstapfen ihrer Eltern tritt. Experten prophezeien Blue sogar noch viel größere Erfolge. Doch warum wird der gerade einmal elfjährigen Blue schon jetzt eine Karriere als ultimativer Superstar vorausgesagt?

"Blue Ivy ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Milliarden-Dollar-Baby, das in den Startlöchern steht und auf seinen Moment wartet", sagt PR-Experte Kieran Elsby im Gespräch mit The Mirror. Zwar werde ihre Karriere zweifellos "sorgfältig gemanagt, ihr alles beigebracht, ihre Bühnenpräsenz aufgebaut", wie Kieran weiter erzählt, doch glaube er "keine Sekunde lang, dass Blue Ivy kein Superstar werden wird". Letztlich sei "die Macht und die Anziehungskraft, die ihre Eltern hat, beispiellos – ganz einfach, Blue Ivy kann tun und werden, was immer sie will", betont Kieran.

Auch Expertin Mayah Riaz kann dem nur zustimmen: "Das Maß an Ruhm und Erfolg, das auf Blue Ivy wartet, ist unermesslich." In ihrer Zukunftsprognose der Elfjährigen geht sie sogar noch einen Schritt weiter. Denn Mayah glaubt, dass Blue irgendwann ein größerer Star als ihre beiden Eltern gemeinsam werden könnte.

Getty Images Jay-Z und Tochter Blue Ivy Carter beim Super Bowl 2023

UnBoxPHD / SplashNews.com Blue Ivy Carter und Beyoncé in London, Mai 2023

Getty Images Jay-Z, Blue Ivy und Beyoncé bei den Grammys in NYC im Januar 2018

