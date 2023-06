Familien-Wochenende: Victoria Beckham teilt weitere Bilder

Sie hatten offenbar viel Spaß! David (48) und Victoria Beckham (49) gehen seit über 20 Jahren gemeinsam durchs Leben. Zusammen haben sie vier Kinder: Brooklyn (24), Romeo (20), Cruz (18) und Harper Seven (11) – und mit ihren Kids und deren Partnerinnen verbrachten das ehemalige Spice Girl und der Ex-Kicker jetzt ein Familien-Wochenende. Daran ließ die Designerin ihre Fans im Netz bereits teilhaben – und jetzt teilt Victoria weitere Einblicke in den Ausflug!

Bei Instagram teilt die Beauty jetzt noch mehr Fotos von der ganzen Familie. Auf einem Schnappschuss gönnen sich ihr Mann David und ihre Söhne Brooklyn und Romeo ein Bierchen, was sie sich auf einem weiteren Bild selbst zapfen. Eine dritte Aufnahme zeigt die beiden Jungs zusammen mit ihrer Schwester Harper Seven und Brooklyns Frau Nicola (28). Und die freut sich besonders über ein Foto, das ihren Gatten zeigt, wie er seine kleine Schwester innig umarmt: "Das letzte Bild", kommentiert sie Victorias Posting und versieht ihre Worte mit freudigen Emojis.

Bereits am Samstag teilte Victoria einige Schnappschüsse des Ausfluges auf Social Media. Dort zeigte sich die Familie an einem See, wo sie augenscheinlich viel Spaß miteinander hatten. Auf einer der Aufnahmen wohl ganz besonders – es zeigt die Unternehmerin und ihren Gatten, die außer sich vor Lachen waren. "Wir haben eine Menge gelacht", schrieb die 49-Jährige dazu.

Instagram / victoriabeckham Cruz Beckham, Harper Seven Beckham, Nicola Peltz Beckham und Brooklyn Beckham

Instagram / victoriabeckham Brooklyn und Harper Seven Beckham

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham im Juni 2023

