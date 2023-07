Angeblicher Seitensprung: Neymars Schwägerin ist supersauer

Jetzt bekommt Neymar Jr. (31) mächtig die Meinung gegeigt! Der Fußballer sorgt zuletzt für wilde Schlagzeilen: Gemeinsam mit seiner Partnerin Bruna Biancardi erwartet der Stürmer ein Baby – und dennoch machen Gerüchte die Runde, der Brasilianer habe seine Liebste betrogen. Das stößt auch der Familie der werdenden Mama übel auf: Brunas Schwester schießt im Netz jetzt hart gegen ihren Schwager Neymar!

In ihrer Instagram-Story teilte Bianca Biancardi ein langes Statement, in dem sie sich direkt an den Kicker richtet. "Du bist von Leuten umgeben, die dich wie einen Gott behandeln und deinen Blödsinn beklatschen. Werte, Engagement und Charakter sind nicht vorhanden. Du lachst über die Situation, anstatt dich zu schämen", schreibt sie dort und ergänzt: "Du lachst in den sozialen Medien und stellst meine Schwester wieder einmal bloß!"

In ihrem Statement bezieht sich Bianca wohl auf ein Posting des 31-Jährigen. Neymar hatte vor einigen Wochen nämlich eine öffentliche Entschuldigung im Netz geteilt, in der er seiner Freundin seine Liebe bekundet hatte. In den Kommentaren wurde er daraufhin von seinen Fans gefeiert und in den höchsten Tönen gelobt.

ActionPress Bruna Biancardi und Neymar Jr.

Instagram / bibiancardi Bianca und Bruna Biancardi

Instagram / neymarjr Neymar Jr. und Bruna Biancardi

