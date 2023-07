Ben Affleck nimmt Tochter Violet (17) mit zu Promiparty!

Violet Affleck (17) darf in die Welt der Hollywoodstars abtauchen! Die 17-Jährige ist die älteste Tochter von Ben Affleck (50) und Jennifer Garner (51). Bis auf wenige Auftritte blieben die Teenagerin und ihre Geschwister der Öffentlichkeit bisher eher fern. Doch das ändert sich nun: Denn Violet durfte nun echte Promi-Luft schnuppern – bei einer hochkarätigen Party an der Seite ihres Papas und dessen Ehefrau Jennifer Lopez (53)!

Am Dienstag feierte der Unternehmer Michael Rubin in den Hamptons eine große Party anlässlich des US-amerikanischen Unabhängigkeitstags. Zu diesem Event erschienen auch Ben und J.Lo – und zwar in Begleitung. Violet war mit dabei und strahlte in einem weißen langen Kleid. Ihre Haare trug sie in zwei simplen Zöpfen, ihre Füße schmückten Sandalen mit Plateau.

Neben Ben und seiner Familie waren noch zahlreiche weitere Superstars zu Gast bei der Luxus-Sause. Unter anderem schmissen sich Emily Ratajkowski (32), Kendall Jenner (27) und Kim Kardashian (42) in Schale. Hailey Bieber (26) erschien zudem mit Ehemann Justin Bieber (29) und genoss dort den Abend.

Anzeige

T.Jackson / Backgrid / Action Press Ben Affleck, Violet Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige

ActionPress Jennifer Lopez, Sängerin

Anzeige

Splash News Justin und Hailey Bieber in den Hamptons im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de