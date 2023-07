Fotos: Ist Tim Kühnel in "Are You The One?"-Steffi verliebt?

Ist Tim Kühnel wieder in festen Händen? Nach seiner Love Island-Teilnahme war der Influencer mit seiner Show-Partnerin Melina Hoch durchs Leben gegangen. Doch ihre Beziehung war nicht von langer Dauer. Seither ist Tim Single. Noch im März betonte er, dass in der Liebe momentan nichts gehe. Hat sich das vielleicht geändert? Promiflash liegen Fotos vor, die Tim vertraut mit einer ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin zeigen!

"Am Wochenende habe ich sie gemeinsam auf einer Veranstaltung in der Nähe von Stuttgart gesehen und fotografiert", teilte ein Insider Promiflash mit. Auf den Bildern, die offenbar auf einem Parkplatz entstanden sind, ist zu erkennen, wie der einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmer seine Hand um Stefanie Hermann legt, die 2021 bei "Are You The One – Reality Stars in Love" zu sehen war – auf einem anderen halten sie sogar Händchen. Anhand ihrer auffälligen Tattoos sind die beiden eindeutig zu identifizieren.

Schon vor wenigen Tagen hatte Stefanie erste Hinweise gestreut, vergeben zu sein. Sie postete zum Beispiel ein Foto, auf dem sie die Hand eines Mannes hält. Bei genauerer Betrachtung fällt in der Ecke ein Schuh auf, der einem Exemplar, das Tim besitzt, verdächtig ähnlich sieht. Das Gleiche gilt für ein Beintattoo.

Promiflash Tim Kühnel und Stefanie Hermann

Instagram / bianca__stefanie Steffi Hermann im August 2021

Promiflash Tim Kühnel und Stefanie Hermann

