Dana will nur ihn: "Are You The One?"-Tim scheint unsicher

Für Dana Feist gibt es unter ihren Are You The One?-VIP-Mitstreitern nur einen, der sie interessiert: Tim Kühnel scheint jedoch von mehreren Frauen in der thailändischen Villa angetan zu sein. So tauscht die Love Island-Bekanntheit unter anderem so manchen Kuss mit Tara Tabitha (31) aus – das wiederum gefällt seiner Anwärterin gar nicht! "Ja, das war für mich schon so ein kleiner Abturn gewesen", gibt sie während der Matching-Night gegenüber Moderatorin Sophia Thomalla (34) zu und fügt hinzu: "Ich finde halt, wenn man wirklich ernsthaftes Interesse hat und der Vibe auch stimmt, finde ich schon, dass es halt ein kleiner Abturn ist, bei einer Party da mit anderen so rumzumachen und das so vor den anderen Augen."

Dass die Ex von Luigi Birofio (25) dieses exklusive Interesse an ihm hat, findet Tim ganz interessant, doch bisher wurde das in seinen Augen noch nicht genug kommuniziert, weswegen er sich noch nicht voll darauf eingelassen hat. Einige von Danas Mitstreitern vermuten jedoch einen anderen Grund dafür, dass sie sich nur auf einen aus der Gruppe einlassen möchte und sonst nicht wirklich Gas gibt. Sophia fragt sich, ob das eventuell nur eine Ausrede sei, damit sie mit den Männern nichts machen muss. Tara hingegen wird konkreter und spekuliert, dass das mit dem Gerücht zusammenhängt, dass Dana außerhalb der Show einen Partner hat.

Seit Danas Einzug kursieren Liebesgerüchte um sie und den ehemaligen "Are You The One?"-Kandidaten Wilson. Angeblich sollen die beiden während der Dreharbeiten zur aktuellen Staffel eine Beziehung geführt haben – vor allem Mitstreiterin Laura Lettgen scheint davon sehr überzeugt. Dana streitet diese Behauptungen vehement ab – und auch Wilson stellte schon klar, was er von den Behauptungen der Blondine hält. "Die ist auf den Kopf gefallen. Zu viel Botox oder so. Sie markiert mich in 'Are You The One?'-Beiträgen, als wäre ich dabei gewesen. Zum Glück war ich es nicht, das hätte ihr Ego nicht verkraftet", wetterte der Tätowierer in seiner Instagram-Story.

RTL Tara Tabitha, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

Instagram / wilson.tattoos "Are You The One?"-Wilson im Juli 2022

