Neuer Barbie-Film darf in Vietnam nicht gezeigt werden!

Da dürften die Fans aber enttäuscht sein! Schon seit Monaten warten die Bewunderer von Ryan Gosling (42), Margot Robbie (33) und Co. auf die Veröffentlichung des neuen Barbie-Films. In dem Streifen verkörpert der Hottie den Ken, die Blondine hingegen schlüpft ganz passend in die Roller der beliebten Puppe. Ab Ende Juli soll die Produktion endlich die Kinos erobern – aber nicht in Vietnam!

Wie die vietnamesische Zeitung VNExpress berichtet, wurde das nun vom Nationalen Filmbewertungsrat des Landes beschlossen. Der Grund: In dem Film wird auf einer Landkarte wohl die sogenannte Neun-Striche-Linie gezeigt. Mit dieser erhebt China seit Jahrzehnten Ansprüche auf weite Teile des Südchinesischen Meeres – doch auch andere Länder – wie Vietnam – beanspruchen dort Gebiete, was zu politischen Spannungen führt. Wegen dieser Darstellung soll "Barbie" also nicht in den vietnamesischen Kinos laufen.

"Barbie" ist aber nicht der erste Film, der aus diesem Grund den Kinos in dem südostasiatischen Land fern bleibt. Auch Tom Hollands (27) Streifen "Uncharted" war aus den Lichtspielhäusern verbannt worden – ebenso mehrere Episoden der Serie "Pine Gap".

ActionPress Margot Robbie als Barbie im Film "Barbie"

Snorlax / MEGA Margot Robbie und Ryan Gosling bei den Dreharbeiten zu "Barbie"

Getty Images Tom Holland bei einem Pressetermin für "Uncharted" in Madrid

