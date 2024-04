Sind Ryan Goslings Kinder etwa keine Fans vom "Barbie"-Ken?

Ryan Gosling (43) verliert in der Öffentlichkeit nur selten ein Wort über seine beiden Kinder. Jetzt plaudert der "Ken"-Darsteller aber doch ein bisschen aus dem Nähkästchen und verrät, was die beiden Mädels über den Barbie-Film denken. In der "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (49) erzählt Eva Mendes (50)' Ehemann, dass die neunjährige Esmeralda und die siebenjährige Amada teilweise mit zu den Dreharbeiten kommen durften und ihrem Papa beim Schauspielern zuschauten. "Ich denke, es war mehr das Interesse an Barbie und das Desinteresse an Ken", witzelt der 43-Jährige. Ryan vermutet, dass seine Kinder den Zusammenhang des Films nicht wirklich verstehen konnten. Er scherzte weiter: "Es gab vieles, was für sie nicht schlüssig war. Für sie gab es einfach nur eine Menge verteilter Bräunungsflecken in unserem Haus."

Umso wichtiger war es dem zweifachen Familienvater, seine beiden Sprösslinge zu den Generalproben der diesjährigen Oscar-Verleihung mitzunehmen. Auf dem Event performte Ryan nämlich seinen Song "I'm Just Ken" und hoffte, dass der Nachwuchs dadurch einen besseren Bezug zum Film herstellen könne. "Die zwei kannten die gesamte Choreografie besser als ich. Sie kannten auch die Lieder und waren eifrig dabei, ihrem Vater hinter der Bühne zu helfen und zeigten mir, wie es ging", verriet der "La La Land"-Darsteller. Esmeralda und Amada scheinen ganz nach Papa und Mama zu kommen!

Ryan und Eva lernten sich 2012 am Set des Films "The Place Beyond the Pines" kennen und lieben. Eigentlich wollte der Schauspieler nie Kinder haben, aber als er die "Ghost Rider"-Darstellerin das erste Mal sah, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. "Nachdem ich Eva kennengelernt hatte, wurde mir klar, dass ich einfach nur ohne sie keine Kinder haben wollte", gestand er gegenüber GQ. Verheiratet ist das Paar offiziell nicht – Gerüchten zufolge sollen sie sich jedoch 2022 heimlich das Jawort gegeben haben.

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling beim Toronto International Film Festival 2012

