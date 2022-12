Mega! Erster Teaser-Trailer von neuem "Barbie"-Film ist da

Alle Barbie-Fans sollten jetzt aufpassen! Im kommenden Jahr wird Margot Robbie (32) in die Rolle der Kultblondine schlüpfen, während Ryan Gosling (42) die Zuschauer als Ken verzaubern wird. Der erste Trailer des Live-Action-Films auf YouTube verrät bereits jetzt: Die "Barbie"-Fans dürfen sich auf einiges gefasst machen! So wird die Schauspielerin in das Outfit schlüpfen, das die Puppe 1959 berühmt machte – der legendäre schwarz-weiße Badeanzug. Auch sind erste Einblicke in ihre farbenfrohe Welt – inklusive Ryan Gosling, Issa Rae und Simu Liu (33) – zu sehen.

