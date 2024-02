Lässig in Pink: Margot Robbie flasht in coolem Hosenanzug!

Margot Robbie (33) ist mal wieder ein Hingucker in Pink! Die Schauspielerin verkörperte die Rolle der Barbie mit Leib und Seele. Während der Film sich schnell als extrem erfolgreich entpuppte, blieb der Hauptdarstellerin aber eine Sache verwehrt: Für ihre Leistungen wurde sie nicht für einen Oscar nominiert. Für Margot ist das aber noch lange kein Grund, sich nicht weiterhin in Szene zu setzen. Im Gegenteil: Die Beauty begeistert mal wieder mit supercoolen Barbie-Looks!

Am Dienstag besuchte Margot zusammen mit ihrem Mann Tom Ackerley (34) eine Spezial-"Barbie"-Vorführung in Beverly Hills. Passend zu dem Anlass erschien sie natürlich wieder ganz in der Lieblingsfarbe der beliebten Puppe, wie Schnappschüsse zeigen, die Daily Mail vorliegen. So kombinierte die Australierin einen lässigen rosafarbenen Hosenanzug und das dazu passende Handtäschchen mit einfachen Pumps. Mit einem natürlichen Make-up und schlichtem Schmuck rundete die 33-Jährige ihren entspannten, aber dennoch stylishen Look ab.

Neben Margot wurde auch "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig (40) ebenfalls nicht für einen Oscar nominiert. Doch der Hollywoodstar selbst nahm diesen Fakt eher sportlich. "Ich vermute einfach, dass es um mehr geht als um uns", erklärte sie dazu auf der Pressekonferenz der SAG Awards.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Margot Robbie

Anzeige

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Greta Gerwig und Margot Robbie, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de