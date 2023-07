Neues Baby und Enkel tot: Wird Robert De Niro alles zu viel?

Robert De Niro (79) geht durch eine schwere Zeit. Eigentlich hätte der Schauspieler zuletzt voller Glück sein sollen. Gemeinsam mit seiner Partnerin Tiffany Chen war er Vater eines Sohnes geworden – das insgesamt siebte Kind für den Darsteller aus Filmen wie "Der Pate" und "Goodfellas". Doch am Montag dann der Schock: Der Enkelsohn des Hollywoodstars starb mit nur 19 Jahren. Ein Schicksalsschlag für die Familie – der Robert schwer zu schaffen macht.

Erst ein Kind, dann der Verlust eines geliebten Menschen – Robert erlebte zuletzt eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Laut einem Insider soll den 79-Jährigen das total belasten. Der gebürtige New Yorker soll "kurz vor dem Durchdrehen" seien, erklärt die Quelle gegenüber The Sun. Der Schauspieler sei in der Regel kein besonders emotionaler Mensch, die aktuellen Ereignisse seien jedoch zu viel. "Wenn [Robert] jemals zusammenbricht, dann jetzt!", schildert der Insider.

Wie es Robert wirklich geht, weiß wohl nur er. Zumindest hatte er seine Trauer über den Tod seines Enkels mit einigen Worten geteilt. In einem Statement hieß es: "Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod meines geliebten Enkels Leo. Wir bitten darum, dass wir in Ruhe unseren Verlust von Leo betrauern können."

Getty Images Robert De Niro und seine Freundin Tiffany Chen, Juni 2023

Instagram / drenadeniro Leandro De Niro Rodriguez

Getty Images Robert De Niro, 2022

