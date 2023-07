Robert De Niro wurde erstmals nach Tod seines Enkels gesehen

Robert De Niro (79) macht gerade wohl eine ziemlich schwere Zeit durch. Vor wenigen Tagen starb sein Enkelsohn Leandro De Niro Rodriguez im Alter von 19 Jahren. Er war vor allem durch seine Rolle in "A Star is Born" bekannt geworden und hatte wohl wie sein Großvater als Filmstar durchstarten wollen. Mit rührenden Worten gab der zweifache Oscar-Preisträger bereits ein Statement ab. Nun wurde Robert erstmals nach dem Tod von Leandro (✝19) gesichtet!

Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Hollywoodstar erstmals nach dem Tod seines Enkelsohnes. Darauf ist Robert zu sehen, wie er mit einer Maske, einem blauen T-Shirt sowie einer Cap in derselben Farbe sein Haus verlässt. Sein Weg führt den 79-Jährigen schließlich zu einem Bestattungsunternehmen in Manhattan, welches er gemeinsam mit Leandros Eltern betritt.

"Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod meines geliebten Enkels Leo", lautete Roberts Statement gegenüber dem Magazin. Der Schauspieler bedankte sich darin außerdem für die zahlreichen Beileidsbekundungen. "Wir bitten darum, dass wir in Ruhe unseren Verlust von Leo betrauern können", bat der gebürtige New Yorker zudem in dieser schwierigen Zeit.

Instagram / drenadeniro Leandro De Niro Rodriguez

Instagram / drenadeniro Drena De Niro mit ihrem Sohn Leandro De Niro

Getty Images Robert De Niro, Mai 2023

