"Barbie"-Star Greta Gerwig ist zum zweiten Mal Mama geworden

Süße News von Greta Gerwig (39)! Bereits vor zwölf Jahren hatte es zwischen der Schauspielerin und dem Regisseur Noah Baumbach gefunkt. 2019 waren die beiden dann zum ersten Mal Eltern geworden – ein kleiner Sohn machte sie zu stolzen Eltern. Ihr Privatleben hält die Barbie-Co-Autorin weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Im November machte sie aber ihre zweite Schwangerschaft publik. Und nun ist der kleine Wonneproppen da!

Gegenüber dem Rolling Stone Magazine wurde die Geburt bestätigt. In dem Artikel heißt es, dass Greta und ihr Gatte Noah ihren zweiten Nachwuchs bereits vor drei Monaten auf der Welt begrüßen konnten. Weitere Details wie das Geschlecht des Kindes sind aktuell noch nicht bekannt. Greta hat sich auch noch nicht geäußert.

Dass sie zum zweiten Mal schwanger ist, hatte sie bei den Governors Awards in Los Angeles bekannt gemacht. In einem gelben Kleid hatte die 39-Jährige damals in Blitzlichtgewitter der Paparazzi gestrahlt – und ihren Babybauch präsentiert. "Ich bin buchstäblich immer schwanger", hatte sie dazu auf dem roten Teppich gescherzt.

Greta Gerwig und Noah Baumbach

Greta Gerwig, Schauspielerin

Getty Images Greta Gerwig, Schauspielerin

