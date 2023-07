Eileiterschwangerschaft? Anna-Maria Ferchichi hat wenig HCG

Anna-Maria Ferchichi (41) ist in großer Sorge! Die Influencerin hat acht Kinder – sieben davon gemeinsam mit dem Rapper Bushido (44). Vor wenigen Wochen machte sie mehrere Schwangerschaftstests, die anzeigten, dass sie ein neuntes Kind erwartet. Doch Anna-Maria hatte von Anfang an Bedenken, weil sie sich überhaupt nicht schwanger fühlte. Bei einem ersten Arzttermin wurde das Schwangerschaftshormons HCG nachgewiesen. Bei einem zweiten Besuch beim Doktor kam nun aber raus: Es ist zu wenig für eine funktionierende Schwangerschaft!

In ihrer Instagram-Story gab die Podcasterin preis, dass sie einen Anruf von ihrem Arzt erhalten habe: "HCG ist gestiegen, aber nur auf 2.000 irgendwas. [Das] ist zu wenig für eine intakte Schwangerschaft." Morgen werde geschaut, ob es sich um eine Eileiterschwangerschaft handle. Dabei wächst das Embryonalgewebe außerhalb der Gebärmutter heran. Das ist laut Barmer.de jedoch kein Ort, an dem sich der Embryo gesund entwickeln und später ausgetragen werden kann.

Dass das alles genau jetzt passiere, stresst Anna-Maria offenbar sehr – schließlich ist sie gerade nicht in ihrer Wahlheimat Dubai, sondern bei ihrer Verwandtschaft in Norddeutschland. "Was für ein Timing", bedauerte die gebürtige Delmenhorsterin.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Influencer

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

