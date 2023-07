"Ein Narzisst": Lilly Becker wettert gegen ihren Ex Boris

Lilly Becker (47) lässt kein gutes Haar an ihrem Ex Boris Becker (55)! 2018 trennte die gebürtige Niederländerin sich von dem einstigen Tennisstar. Nun will sie über seinen wahren Charakter aufklären – und das offenbar mit aller Härte. Denn im Gespräch mit Bild spricht die Mutter eines Sohnes Klartext. "Boris ist ein Narzisst. Ein Egoist", ärgert sie sich über den Sportler. Sie habe seine "Lügen und seinen schlechten Charakter" am Ende der Beziehung nicht mehr ausgehalten. Jetzt wolle sie nur noch, dass er sich um den gemeinsamen Sohn Amadeus kümmere.

