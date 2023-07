"Narzisst": Lilly Becker schießt gegen ihren Ex Boris Becker

Sie findet deutliche Worte! Das Model Lilly Becker (47) hatte dem Ex-Tennisprofi Boris Becker (55) im Jahr 2009 das Jawort gegeben und ihm ein paar Monate später mit Amadeus Becker (13) einen gemeinsamen Sohn geschenkt. 2018 kam es dann zur Trennung der Eheleute. Dass zwischen den Ex-Partnern einiges vorgefallen sein muss, wird nun deutlich, denn: Jetzt schießt Lilly ordentlich gegen Boris!

Im Gespräch mit Bild findet die Niederländerin deutliche Worte zum Vater ihres Sohnes: "Boris ist ein Narzisst. Ein Egoist." Um über den wahren Charakter des Sportlers aufzuklären, habe sich Lilly zum Mitwirken in der Dokumentation "The Rise and Fall of Boris Becker" entschieden: "Ich lasse mir nicht den Mund verbieten, auch wenn er gerade wieder seine Anwälte auf mich hetzt." Das Model behauptet, Boris inszeniere sich stets als Vorzeigepapa, obwohl er sie und den gemeinsamen Sohn schon mehrfach im Stich gelassen habe. Letztendlich habe sie nur in der Trennung einen Ausweg gesehen: "Ich bin gegangen, weil ich seine Lügen und seinen schlechten Charakter nicht mehr ertragen habe."

Angeblich soll die Niederländerin nicht die einzige Ex des Tennisspielers sein, die im Rahmen der Dokumentation aussagen möchte. Auch Sandy Meyer-Wölden (40), mit der Lilly mittlerweile eine enge Freundschaft verbindet, soll an der Produktion beteiligt sein.

Getty Images Lilly Becker in Berlin, 2022

Getty Images Boris und Lilly Becker im Dezember 2016 in Berlin

Getty Images Lilly Becker bei "Menschen, Bilder, Emotionen", 2018

