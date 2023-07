Nächster Angriff: Kelsea Ballerini wurde bei Show beworfen

Jetzt hat es auch Kelsea Ballerini (29) getroffen! In den vergangenen Wochen wurden mehrere Musikerinnen während ihrer eigenen Konzerte Opfer von Körperverletzung. Bebe Rexha (33) hatte bei einem Auftritt in New York zum Beispiel ein Handy ins Gesicht geworfen bekommen. Ava Max (29) wurde auf der Bühne sogar direkt ins Gesicht geschlagen. Das waren aber leider nicht die einzigen Vorfälle: Nun wurde auch Kelsea bei einer Show attackiert.

In einem Video, das TMZ vorliegt, ist ein Ausschnitt ihres Konzerts in Idaho zu sehen. Während die 29-Jährige auf der Bühne performt, kommt aus der Luft plötzlich ein Gegenstand angeflogen, der sie mitten ins Gesicht trifft – angeblich steckte ein Zuschauer dahinter. Kelsea ließ das Ganze kurz von ihrer Geigerin begutachten, spielte zunächst weiter, aber verschwand dann hinter der Bühne.

Nach einer Weile kehrte Kelsea zurück, um ihre Show fortzusetzen. Bevor es weiterging, hatte sie aber noch einen Appell ans Publikum: "Alles, was mir wichtig ist, ist die Sicherheit aller. Also wenn ihr euch nicht sicher fühlt, gebt jemandem Bescheid, der Security heute Abend. Wenn jemand zu sehr drängelt oder ihr ein komisches Bauchgefühl habt, macht immer darauf aufmerksam." Sie wolle, dass ihr Konzert für jeden ein sicherer Ort sei.

Getty Images Kelsea Ballerini im Jahr 2022

Getty Images Kelsea Ballerini, Sängerin

Getty Images Kelsea Ballerini, Country-Star

