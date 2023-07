Nach Sexskandal: Armie Hammer ist offiziell geschieden

Diese Ehe ist beendet! Armie Hammer (36) hatte in den vergangenen Jahren für mächtig Schlagzeilen gesorgt. Mehrere Frauen hatten den Schauspieler beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben – und auch die mutmaßlichen BDSM-Vorlieben des "Call Me By Your Name"-Stars hatten ihn in kein gutes Licht gerückt. In dieser wilden Zeit reichte dann auch seine Frau Elizabeth Chambers (40) die Scheidung ein. Und diese ist nun offiziell!

Wie TMZ berichtet, wurde die Scheidung des Paars nun jetzt finalisiert. Demnach sind die zwei offiziell getrennte Leute und teilen sich zudem zukünftig das Sorgerecht für ihre zwei Kinder. Laut den offiziellen Gerichtsdokumenten muss Armie seiner Ex des Weiteren rund 1.500 Dollar monatlich als Unterhalt für die Kids zahlen – auf Ehegattenunterhalt verzichteten die zwei hingegen.

Im Bezug auf ihre Kinder mussten Armie und Elizabeth aber nicht nur finanzielle Punkte klären: Der Hollywoodstar hatte zudem gefordert, dass seine Sprösslinge nicht auf Social Media stattfinden dürften. Das Gericht beschloss jedoch, jeder Elternteil könne nach "eigenem Ermessen auf vorsichtige, angemessene und diskrete Weise" posten. Neuen Partnern dürfen die Ex-Turteltauben ihren Nachwuchs erst nach mindestens sechs Monaten Beziehung vorstellen.

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer im Januar 2019

Instagram / elizabethchambers Elizabeth Chambers, Armie Hammer und ihre Kids auf den Cayman Islands im Juni 2020

Getty Images Armie Hammer auf einer Gala in L.A. im November 2019

