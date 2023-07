Schon wieder? Prinzessin Kate zeigt sich in royalem Blau!

Hat sie insgeheim einen Lieblings-Look? Im royalen Terminkalender stand heute mal wieder ein ganz besonderes Ereignis an: Nach der pompösen Krönung von König Charles III. (74) vor zwei Monaten bekam der Monarch bei den großen Feierlichkeiten in Schottland nun erneut Krone und Zepter überreicht. Für die zweite Krönung warf sich die gesamte royale Familie in Schale. Prinzessin Kate (41) entschied sich dabei für ein Outfit, das sie erst kürzlich getragen hatte!

Auf den neuen Schnappschüssen ist zu sehen, dass Kate sich anlässlich der Feierlichkeit für ein royalblaues Mantelkleid entschied – schon wieder! Denn die Prinzessin von Wales trug dasselbe Outfit erst im April zur traditionellen Ostermesse in der St. George Chapel. Allerdings entschied sich Prinz Williams (41) Frau bei der heutigen Veranstaltung zumindest für anderen Schmuck: Kate präsentierte sich mit einer silbernen Halskette von der verstorbenen Queen (✝96).

Die Bilder zeigen zudem, wie sich die anwesenden Gäste am Ende des besonderen Gottesdienstes aufstellten, um die Nationalhymne "God Save The King" zu singen. Als Charles und seine Frau Königin Camilla (75) die St. Giles' Kathedrale verlassen hatten, wurden von Edinburgh Castle obendrein 21 Kanonen abgefeuert.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im Juli 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2023

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder bei der Ostermesse 2023

