Mit allen drei Kids: So elegant besuchen Royals Ostermesse

Zur Ostermesse erschien die gesamte royale Familie. Genau wie das vergangene Weihnachtsfest ist auch Ostern dieses Jahr für die britischen Royals eine besondere Angelegenheit. Es ist das erste Mal, dass die Familie ohne die verstorbene Queen Elizabeth (✝96) feiert. Allerdings soll der nun amtierende König Charles (74) nach wie vor an den Traditionen festhalten. Dazu gehört auch die Ostermesse. Und zu der erscheint ebenfalls sein Sohn William (40) mit der ganzen Familie.

Sonntag Nachmittag findet traditionell der Gottesdienst zum Osterfest in der St. George Chapel statt. Der besondere Anlass wird Easter Mattins Service genannt und dazu erschien die ganze Familie. Auch William und seine Frau Kate (41) waren mit dabei und hatten diesmal auch ihren gesamten Nachwuchs mit. An ihrer Hand lief also auch der jüngste Sohn Prinz Louis (4), der seine Eltern sonst nur selten zu Events begleitet. Fast wie abgesprochen erschien die ganze Familie in royalem Blau. Genau wie Kate trug auch Charles' Frau Camilla (75) ein blaues Kleid.

2022 war die Ostermesse das erste Event des Jahres, das Louis' ältere Geschwister George (9) und Charlotte (7) besuchen durften. Die Kirchgänge an hohen Feiertagen gehören bei den Royals und ihren Kindern fest zum Programm. Louis' erster royaler Kirchgang fand am vergangenen Weihnachtsfest statt. Somit wird wohl auch seine erste Ostermesse für den Vierjährigen ein besonderes Erlebnis sein.

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinzessin Anne und Prinz Andrew an Ostern 2023

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Kate vor der St. George Chapel, April 2023

Getty Images Die britischen Royals begrüßen den Bischof der St. George Chapel an Ostern 2023

