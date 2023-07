So süß planschen Laura Maria Rypa und Baby Leano im Pool

Laura Maria Rypa (27) genießt die Sonne! Gerade ist die Influencerin mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (31) im Urlaub in Griechenland. Mit dabei ist auch Sohnemann Leano Romeo, der Anfang des Jahres das Licht der Welt erblickte. Für die kleine Familie steht aktuell der erste größere Urlaub zu dritt an. Im Pool zeigen Laura und Leano, wie viel Spaß sie zusammen haben.

Auf Instagram filmte Pietro seine Verlobte im großen Infinitypool vor einer traumhaften Kulisse in Griechenland. Die frischgebackene Mama hält ihren kleinen Sohn in den Armen und planscht mit ihm. Leano ist in einem gelben Ganzkörperanzug perfekt vor der Sonne geschützt. Das Mama-Sohn-Duo scheint eine Menge Spaß zu haben – die Blondine strahlt über beide Ohren.

Vor wenigen Tagen sind Laura und Pietro das erste Mal mit Leano geflogen. "Es hat alles wunderbar funktioniert!", betonte die Influencerin und fügt hinzu: "Leano ist kurz vor dem Start eingeschlafen, sodass ich ihn gar nicht stillen musste. Er hat fast den ganzen Flug geschlafen, bis auf die letzten 30 Minuten."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Baby Leano

