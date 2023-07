Zum Hochzeitstag: Sharon Osbourne teilt Knutsch-Pic mit Ozzy

So schön kann Liebe sein! Das britische TV-Gesicht Sharon Osbourne (70) und der Musiker Ozzy Osbourne (74) hatten sich im Jahr 1982 das Jawort gegeben und ihre Liebe daraufhin mit drei gemeinsamen Kindern gekrönt. Zu ihrem 41. Ehejubiläum möchte die Rothaarige ihren Liebsten wissen lassen, dass das Feuer zwischen ihnen noch immer brennt: Sharon teilt ein Knutsch-Foto von sich und ihrem Ozzy!

Auf Instagram postet die stolze Ehefrau ein Bild, das sie und ihren Mann knutschend in einem Pool zeigt. Bei strahlendem Sonnenschein genießen die beiden ein kühles Bad und Sharon nimmt das Gesicht ihres Mannes zärtlich in beide Hände, um ihm einen Kuss zu geben. Darunter schreibt die Britin: "Alles Gute zum Jahrestag, mein Liebling. Ich trage dein Herz mit mir. Ich trage es in meinem Herzen."

Erst vor wenigen Tagen zeigte die Tochter des Jubelpaares, Kelly Osbourne (38), zum ersten Mal das Gesicht ihres kleinen Sohnes. Der Enkel von Sharon und Ozzy trug auf dem Foto ein Fledermauskostüm, was offenbar auf eine berühmte Anekdote seines Opas anspielen sollte. Dieser hatte nämlich 1982 bei einem Konzert einer Fledermaus den Kopf abgebissen.

Instagram Sharon Osbourne und Ozzy Osbourne im Juli 2023

Getty Images Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne im Januar 2020

Getty Images Kelly Osbourne mit ihren Eltern Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne

