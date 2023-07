30. Geburtstag: So feierte Ariana Grande am "Wicked"-Set!

Diesen Geburtstag wird sie so schnell wahrscheinlich nicht vergessen! Die Sängerin Ariana Grande feierte vor wenigen Tagen einen wichtigen Meilenstein: Das Stimmwunder wurde 30 Jahre alt! Da der Popstar derzeit für den Musical-Film "Wicked" vor der Kamera steht, sind seine Setkollegen im Moment gleichzeitig auch seine wichtigsten Bezugspersonen. Aus diesem Grund feierte Ariana ihren runden Geburtstag auch genau mit ihnen!

Auf Instagram lässt die US-Amerikanerin ihre Fans an den Feierlichkeiten ihres großen Tages teilhaben. Das Geburtstagskind postet eine Reihe Schnappschüsse, die es am Set mit seinem Make-up-Team oder vor einem Bildschirm sitzend zeigen. In ihrer Story ergänzt die Musikerin, dass ihre Kollegen ihr zum Geburtstag ein Video mit lieben Botschaften zusammengestellt haben: "Meine Film-Familie hat mir das süßeste Video der Welt gemacht. Diese ganze Crew. Es ist zu viel. Ich werde nie wieder von hier weggehen."

Die Verfilmung des Broadway-Klassikers wird schon jetzt mit Spannung erwartet. Erst vor wenigen Wochen hatten Fans Ariana vorgeworfen, sie würde im Film nicht selbst singen, sondern die Lippen lediglich zur Stimme von Broadway-Star Kristin Chenoweth (54) bewegen. Diese hatte ihre jüngere Kollegin aber sofort verteidigt und die Gerüchte aus der Welt geschafft: "Ich weiß, dass Ariana (30) fleißig an ihrer Stimme gearbeitet hat und sie kann alles singen."

Anzeige

Instagram Ariana Grande mit Kollegen am Set von "Wicked"

Anzeige

Instagram Ariana Grande am Set von "Wicked"

Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

Anzeige

Hättet ihr gerne gemeinsam mit Ariana ihren runden Geburtstag gefeiert? Na klar, liebend gern! Nein, eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de