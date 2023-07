Aufruf: Lola Weippert will Rechnungen von Fans bezahlen

Lola Weippert (27) hält ihr Wort! Die schöne Moderatorin arbeitet nicht nur fürs Fernsehen. Sie ist auch Influencerin und versucht ihre Fans stets mit ihrer guten Laune anzustecken. Doch die TV-Bekanntheit hat auch eine ernste Seite. Immer wieder spricht sie auch sensible Themen an. Jetzt versprach Lola bedürftigen Fans, sie zu unterstützen, in dem sie ihnen finanziell unter die Arme greift.

"Nachdem ich heute Morgen erfahren habe, wie viele von euch aktuell finanzielle Sorgen haben, war mir klar, dass ich irgendwie helfen will. Deshalb möchte ich einige Rechnungen von euch bezahlen und hoffe, euch dadurch etwas zu entlasten", schreibt Lola auf Instagram. Die 27-Jährige bittet ihre Fans darum, zu kommentieren, warum man aktuell dringend Geld benötigt.

Grund für die Aktion war eine Umfrage, bei der Lola wissen wollte, was ihre Follower aktuell am meisten belastet. "Unbezahlte Rechnungen" war eine der häufigsten Antworten. Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich zahlreiche Menschen, die Hilfe benötigen, weil sie Schulden haben, krank oder alleinerziehende Mütter sind. "Ich kenne es ja auch noch aus einer längeren Zeit in meinem Leben, wo ich Rechnungen auch nicht zahlen konnte", spricht Lola aus eigener Erfahrung.

Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert in Paris

Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de