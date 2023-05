Jetzt frei: Lola Weippert wollte lange Zeit allen gefallen

Sie hat sich von diesem Gedanken gelöst! Lola Weippert (27) ist vor allem durch ihre Moderation bei Temptation Island bekannt geworden. Aber auch auf Social Media ist sie sehr aktiv und gibt ihren Followern Einblicke in ihr Leben. Meist wirkt sie sehr positiv und selbstbestimmt – doch das scheint nicht immer der Fall gewesen zu sein: Lola wollte lange Zeit allen Menschen gefallen!

Im Promiflash-Interview beim Launch des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln gibt sie selbst zu: "Ich habe so lange versucht, Menschen zu gefallen und wollte, dass sie mich mögen." Das sei nun aber vorbei. "Ich bin endlich an einem Punkt angekommen, wo ich für mich einstehe und ich Dinge, die nicht gut für mich sind, loslassen kann und Grenzen setzen kann", führt Lola aus. Das gebe ihr auch sehr viel Ruhe in ihrem turbulenten Leben.

Auf die Frage, wie sie so selbstbewusst geworden sei, hatte Lola auch eine Antwort, die den ein oder anderen Fan überraschen könnte. Sie habe auch mal Selbstzweifel: "Ich habe auch oft das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ich versuche durch viele Bewusstseinsübungen, mich jeden Tag daran zu erinnern, gut genug zu sein", erklärt sie im weiteren Gespräch mit Promiflash.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Influencerin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

