Bodyguard von NBA-Star hat Britney Spears Ohrfeige verpasst!

Was war da denn los? Seit 2021 steht Britney Spears (41) nicht länger unter der Vormundschaft ihres Vaters. 13 Jahre lang hatte Jamie Spears (71) so gesehen die Kontrolle über seine berühmte Tochter. Inzwischen ist Britney mit ihrem Partner Sam Asghari (29) verheiratet. Dennoch machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass die "Toxic"-Interpretin nach wie vor Probleme haben soll. Nun wurde Britney zudem in einen unschönen Vorfall verwickelt: Ihr wurde ins Gesicht geschlagen...

Wie TMZ berichtet, ereignete sich der Vorfall in Las Vegas in einem Casino. Britney war dort zusammen mit ihrem Gatten zum Abendessen. In dem Restaurant entdeckte die zweifache Mutter den Basketball-Star Victor Wembanyama – von ihm ist sie glühender Fan und wollte ihn deswegen angeblich um ein Foto bitten. Dafür sei sie laut Augenzeugen auf ihn zugegangen und habe ihm auf die Schulter getippt. Jedoch landete sie, ehe sie sich versah, auf dem Boden. Denn der Bodyguard des Sportlers hatte ihr eine heftige Ohrfeige verpasst – er soll sie nicht erkannt haben.

Rechtlich verfolgt wird das Ganze aber offenbar nicht. Denn der Sicherheitsmann hatte sich direkt bei Britney für sein Handeln entschuldigt. "Du verstehst, wie es ist, wenn man von Fans umschwärmt wird", soll er ihr erklärt haben. Die Musikerin nahm seine Entschuldigung an.

Getty Images Victor Wembanyama, NBA-Spieler

Getty Images Britney Spears im Jahr 2014

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

