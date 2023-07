Caitlyn Jenner befürwortet Kendall und Bad Bunnys Romanze!

Caitlyn Jenner (73) gibt ihren Segen. In den vergangenen Wochen wurden Gerüchte laut, dass zwischen Kendall Jenner (27) und Bad Bunny (29) etwas laufen soll. Die Annahme verdichtete sich, nachdem sich die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit bei einem Basketballspiel gezeigt hatten. Immer öfter werden das Model und der Latin-Rapper gemeinsam gesichtet – und anscheinend ist es wohl auch etwas Ernstes: Caitlyn lernt nun Bad Bunny kennen und findet Kendalls Verhältnis mit dem Musiker gut!

Wie Radar Online berichtet, stellte die Beauty nun den "Tití Me Preguntó"-Interpreten ihrem Vater (geboren als William Bruce Jenner) vor. Auch wenn die 73-Jährige laut einem Insider erst ein wenig argwöhnisch gewesen sein soll, weil sie "nicht sicher war, was sie von Kendalls Superstar-Freund erwarten sollte", konnte er überzeugen. So soll die ehemalige Sportlerin begeistert von seinem Verhältnis zu seiner Familie sein. "Und [Bad Bunny] glaubt an eine fluide Sexualität, was Kendalls Vater sehr beeindruckt hat", plaudert die Quelle aus und spielt damit auf Caitlyns Transsexualität an. Deshalb habe sie ihrer Tochter und dem Rapper einen "Daumen hoch" gegeben.

Das ist aber nicht das einzige Familienmitglied des Kardashian-Jenner-Clans, das Bad Bunny kennenlernen durfte! "Er verbringt nicht nur mehr Zeit mit Kendall, sondern auch mit dem Rest der Familie", hatte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight ausgeplaudert und angemerkt: "Die beiden lachen und lächeln immer zusammen und haben ähnliche Familienwerte."

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny im Mai 2023

Getty Images Kendall und Caitlyn Jenner, Februar 2019

Getty Images Bad Bunny, Rapper

