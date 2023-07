Chris Broy fällt bei den "Beauty & The Nerd"-Stars durch!

So gut kommt er gar nicht an! Bei Beauty & The Nerd treffen sogenannte Beautys, die auf Fashion stehen und auf ihr Aussehen achten, auf waschechte Nerds. In Zweierteams kämpfen sie um den Sieg. Auch die Reality-TV-Bekanntheit Walentina Doronina (23) ist dabei und will mit ihrem Partner Marco das Preisgeld mit nach Hause nehmen. Nun bekommt sie und die anderen Kandidaten aber noch mehr Konkurrenz. Denn Chris Broy (34) ist in die Villa eingezogen!

Im Einspieler betonte der Ex von Evanthia Benetatou (31) immer wieder, wie gut er aussehen würde und bedankte sich bei seinen Eltern für seine Schönheit. Doch bei seinen Kontrahenten fällt er durch. "Der Mount Everest müsste erst verschoben werden, damit ich ihn heiß finde", erklärte Setty total ehrlich. Eine andere Beauty meinte sogar: "Ich würde eher was mit den Nerds machen, als ihn anzufassen."

Auch auf Twitter kommt Chris nicht allzu gut an. "Chris als Beauty zu bezeichnen, finde ich auch eher gewagt", scherzt einer – ein anderer User kritisiert zudem seine Intelligenz: "Chris hat einen IQ eines TicTacs." Wie kommt der Muskelmann bei euch in der Show an? Stimmt unten ab!

ProSieben Der "Beauty & The Nerd"-Cast 2022

ProSieben / Benjamin Kis Setty Mois, Burlesque-Tänzerin

Instagram / chris_broy Chris Broy, Influencer

