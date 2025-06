Streit eskaliert: Ein "Beauty & The Nerd"-Paar scheitert

In der aktuellen Folge von Beauty & The Nerd kommt es zu dramatischen Szenen. Maria Bell und ihr Nerd Sascha geraten in der Villa heftig aneinander. Der Streit eskaliert, als Maria sich über die Schlafsituation beschwert und Sascha versucht, sie zu beruhigen. Doch die Beauty fühlt sich unfair behandelt und gerät außer sich. "Ich würde niemals eine Frau anschreien", ruft sie und macht ihrem Frust Luft. Der 21-Jährige entschuldigt sich mehrfach, doch seine Teampartnerin bleibt sauer. Der Konflikt spitzt sich zu, als Maria Sascha sogar verbietet, mit Elsa Latifaj zu sprechen, die ihn daraufhin verteidigt: "Maria, so gehst du nicht mit ihm um! [...] Er ist kein Hund hier. So geht es nicht. Ich bin gegen Mobbing."

Der Streit zieht Kreise in der Villa, und Maria kündigt sogar kurzzeitig an, alles hinzuschmeißen. Doch sie bleibt und zeigt sich am nächsten Morgen weiterhin enttäuscht von ihrem Nerd, während die anderen Beautys ihr klarmachen, dass sie die Angelegenheit zu einseitig sieht. Auch eine Psychologin der Show wird in die Situation involviert und erkennt, dass Maria und Sascha überhaupt nicht miteinander harmonieren. Schließlich wird das Team aufgelöst. Sascha bildet nun ein neues Duo mit Anna Orlova, besser bekannt als Anna JamFM, während Maria an die Seite von Darius, einem 19-jährigen Film-Nerd, wechselt.

In diesem Jahr sind wieder so einige interessante Kandidaten dabei, die versuchen, das Preisgeld von 50.000 Euro zu gewinnen. So wagt sich der 26 Jahre alte Jannik ins Abenteuer. Der Emo-Nerd und Manga-Fan bildet ein Team mit Christina Rusch (27). Ebenso ist Zauber- und Spielkarten-Nerd Hai mit am Start. Er konnte sich in der Vorstellungsrunde zwischen gleich drei Beautys entscheiden: Julia Römmelt (31), Laura Maria Lettgen und Chanelle Wyrsch (29) wollten in sein Team. Letztendlich entschied er sich für Playmate Julia: "Das schönste Lächeln hast du!" Laura landete schließlich bei Sammy, 21 Jahre alt und Gamer, im Team. Elsa Latifaj kämpft an Fantasy-Nerd Aarons Seite, während Chanelle bei Mittelalter-Nerd Sebastian gelandet ist.

Anzeige Anzeige

Collage: Joyn/ Benjamin Kis, Joyn/ Benjamin Kis Sascha und Maria Bell Collage

Anzeige Anzeige

Joyn/Benjamin Kis Die "Beauty & The Nerd"-Kandidaten von Staffel sechs

Anzeige Anzeige

Joyn/Benjamin Kis Die Beautys von "Beauty & The Nerd" Staffel sechs

Anzeige