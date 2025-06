Das sind die diesjährigen "Beauty & The Nerd"-Teams

Die siebte Staffel von Beauty & The Nerd ist gestartet und die erste Folge bringt gleich Spannung, als acht Beautys und acht Nerds in der Villa aufeinandertreffen, um ihre Teams zu bilden. Zuerst steht Jannik, 26 Jahre alt, Emo-Nerd und Manga-Fan, vor der Herausforderung, eine Beauty für sich zu gewinnen. Nach anfänglichem Zögern wagt Christina Rusch (27) den Schritt und schließt sich ihm an. "Ich glaube, sie ist am besten für mich", freut sich Jannik über ihre Wahl. Darius, 19 Jahre alt und begeistert von Filmen und Gaming, hat es hingegen leichter: Die Radiomoderatorin Anna Orlova alias Anna JamFM meldet sich sofort voller Begeisterung: "Ohne nachzudenken. Deine Energie ist der Hammer."

Der 27-jährige Zauberer Hai löst bei seiner Vorstellung einen kleinen Wettbewerb aus – sowohl Playmate Julia Römmelt (31) als auch die ehemalige Bachelorette Chanelle Wyrsch (29) und AYTO-Bekanntheit Laura Maria Lettgen wollen mit ihm ein Team bilden. Am Ende entscheidet er sich für Julia und begründet charmant: "Das schönste Lächeln hast du." Gamer Sammy, 21 Jahre alt, begeistert ebenfalls gleich mehrere Beautys. Doch seine Wahl fällt schließlich auf Laura. Laura zeigt sich überglücklich: "Ich habe mich so sehr gefreut, dass Sammy sich für mich entschieden hat." Fantasy-Nerd Aaron aus Regensburg gewinnt schnell die Gunst von Elsa Latifaj, die seine Kenntnisse zu schätzen weiß, und Flugzeug- sowie Mittelalter-Nerd Sebastian konnte Chanelle an seiner Seite begrüßen, nachdem er ihr Allgemeinwissen auf die Probe gestellt hatte.

Den Abschluss der Teamfindung bilden Realitystar Maria Bell und der 3D-Druck-begeisterte Sascha. "Das ist das Beste, was mir passieren konnte", schwärmt Maria über ihre Partnerschaft. Anders als man vielleicht annehmen könnte, scheint die Chemie zwischen den Teams zu stimmen. Für viele der Teilnehmer ist diese Show nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch eine Gelegenheit, über den eigenen Schatten zu springen und neue Verbindungen zu knüpfen. Spannende Herausforderungen und zwischenmenschliche Entwicklungen versprechen schon jetzt eine ereignisreiche Staffel.

