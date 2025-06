Neue "Beauty & The Nerd"-Staffel verzeichnet solide Quoten

Ein solider Auftakt für die sechste Staffel von Beauty & The Nerd! Mit einem Marktanteil von 10,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte ProSieben sich laut DWDL zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr den ersten Platz sichern. Rund 340.000 junge Zuschauer schalteten ein, um die neuen "Beautys" und "Nerds" zu erleben. Doch es gab auch einen Dämpfer: Der Wert lag niedriger als bei den Auftaktfolgen der vorherigen Staffeln. Spannend bleibt, ob das Format über die Staffel hinweg die Zuschauerzahlen halten kann, vor allem weil die Premiere diesmal im Hochsommer lief.

Auch bei Sat.1 gab es Grund zur Freude. Moderator Jörg Pilawa (59) konnte mit "Das große Allgemeinwissensquiz" punkten. Insgesamt schalteten 1,14 Millionen Zuschauer ein, womit die Show die meistgesehene Sendung eines Privatsenders zur selben Zeit war. Besonders in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zeigte sich ein Aufschwung im Vergleich zu den vorherigen Folgen mit einem Marktanteil von 7,5 Prozent. Die breite Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen bescherte Pilawa 6,3 Prozent. Nach zuletzt eher zurückgehenden Quoten dürfte das für Zufriedenheit beim Sender sorgen.

Bei "Beauty & The Nerd" verspricht auch der Rest der Staffel spannende Unterhaltung. In der Villa treffen wieder ungleiche Teams aus extrovertierten Schönheiten und zurückhaltenden "Nerds" aufeinander. Die Auftaktfolge hat gezeigt, dass die Zuschauer viel Drama erwartet. So kam es bereits am ersten Abend zu einem riesigen Streit zwischen der Beauty Maria Bell und ihrem Nerd Sascha. Die Situation eskalierte so sehr, dass sogar die Psychologin des Formats einschritt und das Paar auflöste. Beide bestreiten den Wettkampf nun mit neuen Teampartnern.

Anzeige Anzeige

Joyn/Benjamin Kis Darius von "Beauty & The Nerd"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jörg Pilawa, Moderator

Anzeige Anzeige

Joyn/ Benjamin Kis Maria Bell, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2025

Anzeige