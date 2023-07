"Beauty & The Nerd": Walentina Doronina macht Kampfansage

Walentina Doronina (23) schießt mal wieder scharf! Die Reality-TV-Darstellerin war schon in zahlreichen TV-Sendungen zu sehen. In ihren bisherigen Formaten eckte die Blondine immer wieder bei ihren Mitstreitern an. So auch bei Beauty & The Nerd, wo sie sich direkt in der ersten Folge mit den anderen Beautys anlegte, weil diese über sie lästerten. Walentina wettert in den sozialen Medien nun gegen ihre Kontrahentinnen.

"Wer geht bitte in einen Wettbewerb, um aufzugeben, um zu weinen, wenn andere gehen", fragte die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin ihre Fans unter einem Beitrag auf Instagram. Sie nehme an "Beauty & The Nerd" teil, um das Preisgeld mit nach Hause zu nehmen. "Da sind mir doch die anderen egal, wenn sie rausfliegen", wettert die Blondine. Das Affentheater der anderen Kandidatinnen finde sie lustig und sie sei nicht da, um Freunde zu finden. "Wenn ich sage, ich bin die Bekannteste in dem Format, ist dies ein Fakt und nicht arrogant", weiß Walentina.

"Wie ihr gesehen habt, hat sich mein Nerd etwas bei mir erhofft und ist mir sehr oft zu nah gekommen, obwohl ich es nicht wollte", erklärt sie die Hintergründe. "Es war für mich eine unfassbar unangenehme Situation als Frau – ich habe mich geöffnet und werde von den anderen teilnehmenden Frauen dafür ausgelacht", klagt die Beauty.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im April 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

