Claudia Obert wird bei einer Stripshow der Hintern versohlt!

Claudia Obert (61) war wohl ein böses Mädchen! Die Unternehmerin macht kein Geheimnis aus ihrem Sexleben. Mit ihrem fast 40 Jahre jüngeren Max Suhr (25) schwebt der Reality-TV-Star auf Wolke Sieben – weshalb sie ihm auch ein besonderes Geschenk zum Geburtstag machte: Eine Orgie mit ihr und noch weiteren Frauen. Jetzt gönnt sie sich allerdings ein Abenteuer alleine: Claudia lässt sich im Stripclub den Hintern versohlen!

Dafür besucht die 61-Jährige die Olivia Jones (53)-Show in Hamburg – wo einer der Jungs ihr eine ganz besondere Show liefert. Das ganze Spektakel wurde in einem Video festgehalten, dass die Dragqueen bei Instagram veröffentlicht: Zu Beginn sitzt Claudia noch auf einem Stuhl, doch das ändert sich ganz schnell! Der muskelbepackte Stripper nimmt sich die Sommerhaus der Stars-Kandidatin zur Brust, dreht sie um und versohlt ihr den Hintern – was ihr sichtlich gefällt. Frech streckt sie ihm die Zunge raus, während sie seine Performance genießt.

Bei den Fans kommt das auch ziemlich gut an! "Gönn Dir Claudia, scheiß auf Konventionen und mach was Dir gefällt. Mitnehmen kann man eh nichts und jeder Tag kann der Letzte sein", schreibt ein User unter das Video. Doch er ist nicht der Einzige, der Claudia cool findet: "Ich find' die gut. Sie macht, was sie will, denn irgendjemand hat eh immer etwas zu meckern. Also, weitermachen!"

Instagram / iammaxsuhr Claudia Obert mit ihrem Freund Max Suhr

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Champagner-Liebhaberin

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Reality-TV-Ikone

