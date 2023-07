Kein Reality mehr? Kourtney Kardashian braucht Familie nicht

Zieht sich Kourtney Kardashian (44) etwa aus dem Reality-TV und von ihrer Familie zurück? Schon seit vielen Jahren bewegt sich die Fernsehpersönlichkeit in der Öffentlichkeit. Ständig wurde ihr Leben im Rahmen der Realityshow ihrer Familie Keeping up with the Kardashians von Kameras begleitet. Mittlerweile dreht der Kardashian-Jenner-Clan für ihre neue Serie The Kardashians. Davon hat Kourtney nun offenbar die Nase voll!

Laut einer Quelle habe die Unternehmerin keine Lust mehr auf Drama mit ihrer Familie. "Es gibt so viele wichtigere Dinge, auf die sie sich fokussieren möchte", plaudert der Insider gegenüber People aus. Statt für die Realityshow mit ihrer Familie vor der Kamera zu stehen, wolle Kourtney lieber ihr eigenes Ding machen. "Sie liebt ihr Unternehmen und ihre Marke. [...] Sie braucht ihre Familie oder ihre Schwestern nicht, um Geld zu verdienen", führt der Tippgeber aus.

Insbesondere Kourtneys Streit mit Kim (42) soll ein Auslöser für diese Haltung sein. An eine Aussprache denkt die 44-Jährige derzeit wohl auch nicht. "Wenn sie sich schlecht fühlen würde, sollte sie sich dann nicht melden und sagen: 'Hey, ich habe darüber nachgedacht und ich fühle mich wirklich...'? Ich glaube nicht, dass sie sich [schlecht] fühlt", äußert sich die Dreifachmama in einer "The Kardashians"-Folge. "Das kommt daher, dass wir 18 Monate auseinander sind und wir als Schwestern einfach mehr Konkurrenzdenken haben", erklärte sie.

Getty Images Kourtney Kardashian, Realitystar

Getty Images Kourtney Kardashian im September 2022

Getty Images Kourtney Kardashian und Kim Kardashian, 2019

