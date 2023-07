Robbie Williams genießt Sommerurlaub mit seiner Familie!

Robbie Williams (49) genießt eine Auszeit mit seinen Liebsten. Der britische Sänger und Ayda Field (44) sind mittlerweile seit 13 Jahren verheiratet. Aus ihrer Ehe gehen ihre vier Kinder hervor: Theodora (10), Charlton (8), Colette und Beau. Die Familie hat für den "Angels"-Interpreten einen hohen Stellenwert, was nun durch neue Aufnahmen deutlich wird: Robbie macht mit seiner Familie Urlaub in Griechenland.

Paparazzi fangen den Musiker gemeinsam mit seinen Liebsten ein, als sie sich gerade auf dem Weg zu einem Boot befinden. Der Brite entschied sich für den Ausflug für einen sommerlichen weißen Zweiteiler, der aus einem Hemd und einer Shorts besteht. Das kombinierte er mit einer Herrenmütze und einer dunklen Sonnenbrille. In diesem Outfit schlendert er lässig mit zwei seiner Kids an der Hand auf das Boot. Seine Frau folgt ihm in einem gestreiften langen Kleid und auch ihre anderen Sprösslinge begeben sich mit auf das Schiffchen.

Doch wird Robbie und Aydas Zweisamkeit durch das Familienleben vernachlässigt? Anfang dieses Jahres hatte der Sänger verraten, dass es im Bett mit seiner Frau nicht mehr so rund laufe. Dazu hatte die Schauspielerin Stellung bezogen und klargestellt: "Wir sind immer noch intim." Allerdings auf eine andere Art und Weise! "Lachen ist unsere Liebessprache und sie ist stärker als je zuvor. Wir bringen einander zum Lachen, genauso wie vor 17 Jahren", hatte sie erklärt.

MEGA Robbie Williams mit seinen Kindern

MEGA Ayda Field im Juli 2023

Getty Images Robbie Williams und seine Frau Ayda Field, Oktober 2018

